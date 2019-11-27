مصارف لبنان تعلن الخميس والجمعة والسبت أيام "عمل عادية"

مباشر: قررت جمعية مصارف لبنان، اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت، في 28 و29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن ذلك القرار جاء في بيان وزعته الجمعية بعد اجتماع عقده مجلس إدارتها.

وعللت الجمعية قراراها، بتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر.

وأكدت الجمعية: "ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرغ فورا لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي".

وخلال بيانها، أدانت الجمعية "أعمال الشغب والاعتداءات التي تعرض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكل استهدافا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيين".

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