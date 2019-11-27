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محدث.. مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشهد تبادل 4 مذكرات تفاهم

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أبوظبي – مباشر: شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد ، توقيع 4 مذكرات تفاهم.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، لدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، وترؤسه مع الشيخ محمد بن زايد لاجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية .. خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي".

وشملت مجالات الاتفاقيات، الصحة والثقافة والفضاء، والغذاء، وفقا للحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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