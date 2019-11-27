الفيدرالي يضخ 109 مليار دولار في النظام المالي الأمريكي

مباشر: أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه ضخ 108.95 مليار دولار في النظام المالي الأمريكي.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سوف يضخ 87.95 مليار دولار عبر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو لليلة واحدة".

كما ذكر البنك أنه سوف يقوم بإعادة شراء للأوراق المالية بنحو 21 مليار دولار الريبو لآجل 15 يومًا.

وضخ الفيدرالي بالأمس 92.7 مليار دولار لتوفير المزيد من السيولة في الأسواق المالية الأمريكية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ عمليات إعادة شراء الأوراق المالية منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي؛ في مسعى لوقف الارتفاع في تكاليف التمويل قصيرة الآجلوالحفاظ عليها داخل النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة.