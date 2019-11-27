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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع قرب أعلى مستوى في 4 سنوات

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع قرب أعلى مستوى في 4 سنوات محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع قرب أعلى مستوى في 4 سنوات

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 4 سنوات في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع النغمة المتفائلة التي سيطرت على أداء المستثمرين ودفعتهم صوب الأصول الخطرة.

ويأتي تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بدعم تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد بأن الولايات المتحدة والصين في المراحل النهائية من المحادثات لتأمين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وفي الوقت نفسه، صرح الجانب الصيني بأن مفاوضي التجارة من الجانبين توصلا إلى توافق في الآراء حول نقاط الخلاف الرئيسية.

وارتفاع قطاع الاتصالات بنحو 1 بالمائة ليقود مكاسب الأسهم الأوروبية التي لامست أعلى مستوى في 4 سنوات خلال التعاملات قبل أن تقلص مكاسبها.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن أسعار الواردات في ألمانيا تراجعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي بأكبر وتيرة منذ يوليو/تموز عام 2016.

وبالنظر للوضع داخل أوروبا، فإن المشاركين في الأسواق ينظرون بعين الاهتمام إلى التطورات السياسية الأخيرة في المملكة المتحدة مع اتجاه البلاد لعقد انتخابات جديدة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول والتي من شأنها أن تحدد مصير صفقة البريكست.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 409.8 نقطة، وهو مستوى قرب الأعلى منذ عام 2015.

كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7429.7 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.4 بالمائة ليغلق التعاملات عند مستوى 13287.07 نقطة، في حين استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5926.7 نقطة.

وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1002 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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