مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تهبط بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء عن هبوط مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 28 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني لتصل إلى 3610 مليار قدم مكعب.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 25 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 548 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.7 بالمائة إلى 2.51 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.