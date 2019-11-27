أخبار عاجلة

لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

دراسة: البلوكتشين ستوفر 31 مليار دولار لصناعة الغذاء

Google+ Print
دراسة: البلوكتشين ستوفر 31 مليار دولار لصناعة الغذاء دراسة: البلوكتشين ستوفر 31 مليار دولار لصناعة الغذاء

مباشر: ذكرت دراسة حديثة أن تقنية "البلوكتشين" سوف تساعد على توفير 31 مليار دولار يتم هدرها من خلال الاحتيال في صناعة الغذاء بحلول عام 2024.

وأوضحت مؤسسة "جونبير ريسيرش" في دراسة صدرت يوم الإثنين، أن "البلوكتشين" و"إنترنت الأشياء" إلى جانب أجهزة التتبع والاستشعار ستساعد على خفض تكاليف تجار التجزئة.

وذكرت الدراسة أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال تبسيط سلاسل التوريد وعمليات استدعاء الغذاء المتعلقة بالسلامة والامتثال التنظيمي.

وتشير "البلوكتشين" إلى دفتر الأستاذ الرقمي الموزع المضاد للتلاعب والذي يسجل المعاملات.

وقال "مورجان كيميتش" صاحب الدراسة: "أصبحت الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي محدودة في الوقت الحالي بسبب البيانات غير الشفافة التي تجبر كل شركة على الاعتماد على الوسطاء والسجلات الورقية".

وتابع "كيميتش": "توفر البلوكتشين وإنترنت الأشياء منصة ثابتة ومشتركة لجميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد لتتبع الأصول وتوفير الوقت والموارد والحد من الاحتيال".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة