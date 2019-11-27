دراسة: البلوكتشين ستوفر 31 مليار دولار لصناعة الغذاء

مباشر: ذكرت دراسة حديثة أن تقنية "البلوكتشين" سوف تساعد على توفير 31 مليار دولار يتم هدرها من خلال الاحتيال في صناعة الغذاء بحلول عام 2024.

وأوضحت مؤسسة "جونبير ريسيرش" في دراسة صدرت يوم الإثنين، أن "البلوكتشين" و"إنترنت الأشياء" إلى جانب أجهزة التتبع والاستشعار ستساعد على خفض تكاليف تجار التجزئة.

وذكرت الدراسة أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال تبسيط سلاسل التوريد وعمليات استدعاء الغذاء المتعلقة بالسلامة والامتثال التنظيمي.

وتشير "البلوكتشين" إلى دفتر الأستاذ الرقمي الموزع المضاد للتلاعب والذي يسجل المعاملات.

وقال "مورجان كيميتش" صاحب الدراسة: "أصبحت الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي محدودة في الوقت الحالي بسبب البيانات غير الشفافة التي تجبر كل شركة على الاعتماد على الوسطاء والسجلات الورقية".

وتابع "كيميتش": "توفر البلوكتشين وإنترنت الأشياء منصة ثابتة ومشتركة لجميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد لتتبع الأصول وتوفير الوقت والموارد والحد من الاحتيال".