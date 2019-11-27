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هاتف موتورولا القادم يتضمن كاميرا منبثقة

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هاتف موتورولا القادم يتضمن كاميرا منبثقة هاتف موتورولا القادم يتضمن كاميرا منبثقة

أعلنت علامة موتورولا التجارية التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها عن حدث جديد سيعقد في البرازيل الأسبوع المقبل، حيث ستعلن عن هاتف ذكي جديد بكاميرا منبثقة، والذي من المتوقع أن يتم تسويقه باسم موتورولا وان هايبر Motorola One Hyper.

ويبدو أن موتورولا لا يزال لديها هاتف إضافي واحد على الأقل لإطلاقه قبل انتهاء العام، وذلك بالرغم من أنه لم يمر سوى ما يقرب من أسبوعين على إطلاقها هاتف موتورولا رازر Motorola Razr الجديد.

وتشير المعلومات المسربة إلى الهاتف يتضمن شاشة كبيرة من نوع LCD بحجم 6.4 إنشًا مقترنة بحواف صغيرة جانبية وسفلية معتادة، إلى جانب معالج Snapdragon 675، وهو المعالج نفسه الموجود داخل Moto Z4 و One Zoom.

كما من المفترض أن يأتي الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

وبفضل نظام الكاميرا المنبثقة، فمن المتوقع أن يتخلى الهاتف الذكي عن تصاميم النتوء والثقب التي استخدمتها موتورولا مؤخرًا، بحيث سيكون Motorola One Hyper أول هاتف من الشركة المصنعة بكاميرا منبثقة.

ويتضمن الهاتف منفذًا لسماعات الرأس، ويدعم ميزة NFC و Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى وجود بطارية بسعة 3600 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع TurboCharge بسرعة 15 واط، مع نظام التشغيل أندرويد باي 9.

كما كشفت المعلومات عن أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابيكسل تنبثق من الزاوية اليمنى العليا، بينما زودت الشركة الجهة الخلفية من الجهاز بكاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة مستشعر العمق المخصص بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقال إن الهاتف يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وتسجيل الفيديو بوضع الحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية، وتسجيل الفيديو بوضع الحركة البطيئة بدقة HD بسرعة 240 إطارًا في الثانية.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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