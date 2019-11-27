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بالصور.. بدء الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي

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أبوظبي - مباشر: ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".

وتابع: "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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مباشر (اقتصاد)

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