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بيان تحذيري من الضمان الاجتماعي

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بيان تحذيري من الضمان الاجتماعي بيان تحذيري من الضمان الاجتماعي

جي بي سي نيوز :-   حذر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، من التعامل مع أي جهات أو وسطاء لتقديم طلبات السحب من أرصدة التعطل عن العمل، مبينا أن الخدمة سهلة ويستطيع المؤمن عليه ان يقدم الطلب بنفسه أو بمساعدة أي من ذويه ولا يحتاج الأمر إلى أي وساطة من أي نوع ضماناً لخصوصية التسجيل والبيانات والطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم.
وقال الصبيحي في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج المتاحة للمؤمن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ هي خدمة خاصة بالمؤمن عليهم وتتطلب التسجيل الشخصي من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة ليتمكن المؤمن عليه من تقديم طلب السحب وأيضاً للاستفادة من بقية الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة.
واضاف، انه بموجب التسجيل يتمكن المؤمن عليه من الاطلاع على جميع بيانات اشتراكه ورواتبه وغيرها من بيانات شخصية إضافة الى تمكينه من السحب من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل شريطة أن لا يقل هذا الرصيد عن 300 دينار، مبيناً أن السحب هو لغايات تمويل رسوم التعليم العالي أو التعليم المهني لأبناء المؤمن عليه أو لغايات دفع تكاليف معالجة طبية في حالة دخول مستشفى أو إجراء عملية جراحية سواء للمؤمن عليه نفسه أو لأي من أفراد أسرته، شريطة إرفاق وثيقة تثبت أن أي من أبنائه على مقاعد الدراسة في التعليم العالي بعد الثانوية العامة أو في التعليم المهني، أو وثيقة تثبت أن المؤمن عليه نفسه أو أي من أفراد أسرته يحتاج إلى دخول مستشفى أو لإجراء عملية جراحية.
وفيما يتعلق بقيمة السحب من الرصيد، أوضح الصبيحي، أن تعليمات وأسس السحب سمحت للمؤمن عليه أن يسحب بسقف 75بالمئة من رصيده في التعطل، علماً بأن المبالغ التي يقوم المؤمن عليها بسحبها غير مستردّة ولا تؤثر على حقوقه التقاعدية إطلاقاً، وما على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه المنفعة سوى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان www.ssc.gov.jo والتسجيل وتقديم الطلب مع إرفاق وثيقة إثبات طالب أو وثيقة التقرير الطبي.
وقال الصبيحي إن المؤسسة تلقّت 35 ألف طلب للسحب منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في مطلع تشرين الثاني الحالي وتم الصرف لحوالي 20 ألف مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت21 مليون دينار، داعيا أي مؤمن عليه أو متقاعد مبكر أو اعتلال ممن كانوا قد عملوا في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها ولم تتم تسوية أمورهم المالية في حساب التعطل عن العمل، الى تقديم طلباتهم وفقاً للشروط المحددة وأن بإمكانهم الاتصال على مركز الاتصال:080022025 065008080 لأي استفسار حول الموضوع.
-- (بترا)

 

جي بي سي نيوز

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