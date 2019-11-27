ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل لتصل إلى 452 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الخام الأمريكية سوف تتراجع بنحو 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى 58.37 دولار للبرميل.

في حين استقر سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني عند مستوى 64.30 دولار للبرميل.