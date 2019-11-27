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تراجع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار لأول مرة بـ3 أشهر

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تراجع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار لأول مرة بـ3 أشهر تراجع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار لأول مرة بـ3 أشهر

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 3 أشهر، مع هبوط المخزون وصعود تكاليف الرهن العقاري.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، عن انخفاض مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنسبة 1.7 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليسجل 106.7 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 0.2 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنحو 4.4 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت البيانات انخفاض مبيعات المنازل إلى الارتفاع الطفيف في معدلات الرهن العقاري خلال الشهر الماضي وتراجع المخزون.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 المائة إلى 98.393.

مباشر (اقتصاد)

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