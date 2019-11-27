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إنفوجرافيك.. السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بالسعودية

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الرياض- مباشر: ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع التي لها آثارًا سلبية على الصحة أو البيئة بنسب متفاوتة.

وتبدأ الهيئة في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50 بالمائة على المشروبات المحلاة.

ونشرت الهيئة الإنفوجرافيك التالي للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية: 

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