إنفوجرافيك.. السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بالسعودية

الرياض- مباشر: ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع التي لها آثارًا سلبية على الصحة أو البيئة بنسب متفاوتة.

وتبدأ الهيئة في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50 بالمائة على المشروبات المحلاة.

ونشرت الهيئة الإنفوجرافيك التالي للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية:

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