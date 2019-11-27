ليبيا.. غارات جوية توقف إنتاج حقل "الفيل" النفطي

القاهرة – مباشر: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، وذلك بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة، والتي تمثلت في شنّ غارات جوية.

وأشارت الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، إلى تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بتعرض الحفل لغارات جوية.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة: "لقد تعرّض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخل الحقل مخصّص لموظفي المؤسسة".

وأوضحت المؤسسة، أنه قد تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم الاعتيادي.

وأكدت المؤسسة، توقف إنتاج الحقل إلى حين انتهاء العمليات العسكرية، وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط..

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