بالفيديو : النائب الخشاشنة يعيد فتح ملف الكلية التقنية وطريق دير ابي سعيد

جى بي سي نيوز : - فتح النائب الدكتور عيسى الخشاشنة من جديد ملف الكلية التقنية التي سبق وان وعدته الحكومة بانشائها .

وكذلك طريق دير ابو سعيد التي مضى العمل عليه اكثر من سبع سنوات دون ان يكتمل ، حيث تسبب بحوادث نتج عنها اكثر من مئة وفاة .

وتحدث خلال رده على اجابة الحكومة عن سؤاله في جلسة الثلاثاء الرقابية عن اوامر تغيرية وعن تأخير انتهاء المشاريع الموعودة .

من جهته قال وزير الاشغال المهندس فلاح العموش ان طول الطريق يبلغ 5 كيلو مترات وان العمل جار على انهائه غير ان الخشاشنة رفض الاجابة ، وقال : انني اعلق بند رقم 4 الى حين الانتهاء من المشروع .

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المصدر :المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

