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الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يواصل الارتفاع للشهر الثامن

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الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يواصل الارتفاع للشهر الثامن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يواصل الارتفاع للشهر الثامن

مباشر: ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي، رغم استقرار الدخل خلال نفس الفترة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة نما بنسبة 0.3 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يشهد الإنفاق الشخصي الأمريكي زيادة 0.3 بالمائة في الشهر المنقضي.

وبالنسبة للدخل الشخصي، فلم يشهد أي تغيير خلال الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة 0.3 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 0.3 بالمائة في الشهر الماضي.

فيما تراجع معدل الإدخار في الولايات المتحدة إلى مستوى 7.8 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 8.1 بالمائة في الشهر السابق له.

كما أوضحت البيانات أن مؤشر إنفاق المستهلكين وهو المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدلات التضخم سجل 1.3 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو نفس المستوى المسجل في الشهر السابق له.

أما مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فارتفع بنحو 1.6 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 1.7 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.409.

مباشر (اقتصاد)

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