الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل

مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية عن رفع تقديرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث إلى 2.1 بالمائة من 1.9 بالمائة في القراءة الأولية.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، بينما صعدت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر المنصرم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بالأمس بأن واشنطن تقترب من عقد صفقة تجارية أولية مع الصين، وذلك تزامناً مع تصريحات صينية بشأن حل نقاط الخلاف في المفاوضات التجارية.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 28197.5 نقطة.

بينما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3140.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة مسجلاً 8667.01 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.382.