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"الأحساء" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على السلام للخدمات الطبية

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"الأحساء" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على السلام للخدمات الطبية "الأحساء" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على السلام للخدمات الطبية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الأحساء للتنمية، اليوم الأربعاء، عن تمديد مذكرة التفاهم الملزمة لشراء شركة السلام للخدمات الطبية (شركة غير مدرجة).

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تم تمديد المذكرة 93 يوما إضافية حتى تاريخ 28 فبراير/ شباط 2020؛ لغرض استكمال وثائق الصفقة لشراء 100 بالمائة من شركة السلام للخدمات الطبية.

وتستحوذ "الأحساء" على السلام للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم بسعر إصدار متفق علية للسهم 10.108333 ريال سعودي.

يذكر أن رأسمال شركة "الأحساء" قبل الزيادة يبلغ 490 مليون ريال، وعدد الأسهم قبل الزيادة 49 مليون سهم.

وتصل الأسهم الجديدة المصدرة لـ 24.73 مليون سهم، ويرتفع عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 73.73 مليون سهم، وعليه تبلغ نسبة الملاك الجدد في الشركة 33.54 بالمائة.

وأعلنت شركة الأحساء للتنمية، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عن إتاحة الإطلاع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمالها لغرض الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية، من خلال إصدار أسهم جديدة.

وأنهى سهم "الأحساء" تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.6 بالمائة، لمستوى 10.14 ريالا.

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