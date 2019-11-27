محمد بن زايد يعلق على وصول ولي عهد السعودية للإمارات

أبوظبي - مباشر: رحب ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، فور وصوله إلى دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات".

وتابع محمد بن زايد بقوله خلال تغريدته: "يحل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله".

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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