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المطلوبون الثلاثة

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جى بي سي نيوز  - : هؤلاء النواب الثلاثة : صداح الحباشنة ، ومحمد الرياطي ، وغازي الهواملة المطلوبون للقضاء على خلفيات مختلفة جلسوا الى جانب بعضهم البعض في جلسة الثلاثاء الرقابية التي ستبثها المدينة نيوز في وقت لاحق ..

هل سيسقط المجلس الحصانة عنهم كما طلبت تمهيدا لمحاكمتهم على قضايا يقولون انها كيدية أم لن يفعل ذلك ..

اسقاط الحصانة ، أمر لا يتوقعه مراقبون ، وعلى الأقل خلال انعقاد هذه الدورة الاخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر ، أما بعد ذلك ، فلربما لكل حادث حديث ، حيث سيكون هؤلاء النواب بعد أقل من اربعة شهور بدون اي حصانة برلمانية .

المصدر : المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

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