بالفيديو : شاهدوا السجال الذي دار بين العرموطي والحكومة بخصوص بنك البتراء

جى بي سي نيوز :- اعاد النائب المحامي صالح العرموطي فتح ملف بنك البتراء .

وكان العرموطي توجه بسؤال الى الحكومة بخصوص البنك الذي تمت تصفيته في نهاية عام 1989 – 1990 على اثر قضية فساد كبرى وقعت في حينه مما اثر على الدينار الأردني في ذلك الوقت .

وقد تلقى العرموطي اجابة من الحكومة ناقشها في جلسة الثلاثاء مع الوزير مبارك ابو يامين ممثلا عن الحكومة وبعد ان استمع الى رد الوزير رفض الاجابة متسائلاً عن مصير خمسة اشخاص هربوا خارج الاردن منذ ذلك الوقت ولم يتم طلبهم او اعادتهم الى المملكة وفق ما قال في مداخلته ورده على اجابة الحكومة .

وفي نهاية الامر حول العرموطي سؤاله الى استجواب .

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