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ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة

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ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي. 

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل هبوط بلغت نسبته 1.4 بالمائة في الشهر السابق بعد تعديل البيانات بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.5 بالمائة في الشهر الماضي.

وباستثناء الدفاع، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر الماضي.

فيما ارتفعت طلبيات طائرات الدفاع بنحو 18.1 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت البيانات أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية، والتي تستثني وسائل النقل ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة في الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى صعودها بنحو 0.2 بالمائة.

كما زادت طلبيات السلع الرأسمالية باستثناء الطائرات بنحو 1.2 بالمائة في الشهر الماضي مسجلةً أكبر زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 1:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.360.

مباشر (اقتصاد)

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