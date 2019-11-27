محدث.. الدولار يواصل مكاسبه عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي

مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية إيجابية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم رفع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.1 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو 1.9 بالمائة.

وفي بيانات منفصلة، تراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، وزاد طلبيات السلع المعمرة على عكس التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتلقت الورقة الخضراء الدعم القوي من إشارات اقتراب أكبر اقتصادين حول العالم من وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية، وهي خطوة من شأنها إنهاء النزاع التجاري الممتد منذ 16 شهراً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن واشنطن كانت في المراحل الأخيرة من العمل على الصفقة التجارية كما أن كبار المفاوضين في البلدين أجروا مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء أسفرت عن توافق في الآراء حول النقاط الخلافية الرئيسية.

وبحلول الساعة 1:59 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1002 دولار.

وسجلت العملة الأمريكية صعوداً أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 109.23 ين، بينما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.2883 دولار.

وزاد الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 0.9989 فرنك.

وفي تلك الأثناء، زاد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 98.373.