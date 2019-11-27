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رفع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لـ2.1% في الربع الثالث

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مباشر: شهدت تقديرات نمو الولايات المتحدة تعديلاً بالرفع في القراءة الثانية للربع الثالث من العام الحالي، بدعم المخزونات والاستثمارات المحلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بوتيرة سنوية 2.1 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي وذلك بالقراءة الثانية مقابل 2 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

وكانت التقديرات الأولية تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 1.9 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.

أداء الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2015 وحتى الآن - (المصدر: مكتب التحليل الاقتصادي)

ويرجع تعديل البيانات بالرفع إلى زيادة المخزونات الخاصة خلال الربع الثالث مقارنة مع التقديرات الأولية، وكذلك الاستثمارات الثابتة المحلية.

كما أن إنفاق المستهلكين والذي يُعد بمثابة المحرك الرئيسي للنمو، شهد مراجعة تصاعدية إلى 2.9 بالمائة كما أن الاستثمارات الثابتة تم تقليص حجم تراجعها إلى 1 بالمائة بدلاً من هبوط 1.3 بالمائة في القراءة الأولية.

وبالنسبة لمؤشر نفقات المستهلكين، فلم يشهد تغييراً في القراءة الثانية ليصعد بوتيرة سنوية 1.5 بالمائة في الربع من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي وذلك مقابل نمو 2.4 بالمائة في الربع السابق له.

في حين أن مؤشر أسعار نفقات المستهلكين والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، تباطأ إلى 2.1 بالمائة بدلاً من 2.2 بالمائة بالقراءة الأولية، ومقارنة مع زيادة 1.9 بالمائة في الربع الثاني.

ويعتبر مؤشر أسعار نفقات المستهلكين بمثابة مقياس لرصد معدل التضخم في الولايات المتحدة ما يعني أنه أداة رئيسية بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في تحديد معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 1:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1002 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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