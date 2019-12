ميزة الرسائل الذاتية التدمير قادمة إلى واتساب قريبًا

تعمل الشركة المطورة لتطبيق التراسل واتساب على ميزة جديدة مهمة قد تغير طريقة استخدامك لتطبيق الدردشة، حيث أصدرت الشركة تحديثًا تجريبيًا جديدًا لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد، والذي يوضح أن الشركة أعادت العمل على ميزة الرسائل الذاتية التدمير.

وسمحت هذه الميزة، التي كانت تُسمى سابقًا “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بحذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، لكن من الواضح أن واتساب أعادت الآن تسمية هذه الميزة إلى “حذف الرسائل” في أحدث إصدار تجريبي.

ويجري

📝WhatsApp beta for Android 2.19.348: what’s new?



This update brings hidden tracks of the future feature "Disappearing Messages" as "Delete Messages", already compatibile with the Dark Theme.https://t.co/5EoMQkLQPP



NOTE: The Delete Messages feature will be available in future