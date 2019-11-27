أخبار عاجلة

ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

ميزة الرسائل الذاتية التدمير قادمة إلى واتساب قريبًا

Google+ Print

تعمل الشركة المطورة لتطبيق التراسل واتساب على ميزة جديدة مهمة قد تغير طريقة استخدامك لتطبيق الدردشة، حيث أصدرت الشركة تحديثًا تجريبيًا جديدًا لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد، والذي يوضح أن الشركة أعادت العمل على ميزة الرسائل الذاتية التدمير.

وسمحت هذه الميزة، التي كانت تُسمى سابقًا “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بحذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، لكن من الواضح أن واتساب أعادت الآن تسمية هذه الميزة إلى “حذف الرسائل” في أحدث إصدار تجريبي.

ويجري

ميزة “حذف الرسائل” في “الوضع الداكن”، والذي هو قيد التطوير أيضًا، ويحمل أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد من واتساب رقم النسخة 2.19.348، ويمكن تثبيت التحديث عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر جوجل بلاي.

وتتوفر ميزة “اختفاء الرسائل” في هذا التحديث التجريبي ضمن معلومات الاتصال أو إعدادات المجموعة، ويمكن للمسؤولين تمكينها فقط، لكنها ما تزال قيد التطوير، لذلك لن يتمكن المستخدمون من رؤيتها في الوقت الحالي.

وتجلب ميزة حذف الرسائل في واتساب القدرة على اختيار مدة بقاء الرسائل الجديدة، قبل حذفها، وغيرت النسخة التجريبية الجديدة المدة الزمنية التي يمكن استخدامها لحذف الرسائل تلقائيًا.

وتشمل الخيارات الجديدة ساعة واحدة، يوم واحد، أسبوع واحد، شهر واحد، وسنة واحدة، ويمكن أن تتغير هذه الخيارات عندما تظهر الميزة في الإصدار الثابت.

وكما هو معتاد فيما يتعلق بالميزات الجديدة المكتشفة، فإنه لا يوجد موعد محدد حول متى سيتم تمكين هذه الميزات لمستخدمي الإصدار التجريبي، أو متى سيتم طرحها لمستخدمي الإصدار الثابت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة