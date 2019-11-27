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فيسبوك تستحوذ على أحد أشهر شركات ألعاب الواقع الافتراضي

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فيسبوك تستحوذ على أحد أشهر شركات ألعاب الواقع الافتراضي فيسبوك تستحوذ على أحد أشهر شركات ألعاب الواقع الافتراضي

أعلنت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء عن استحواذها على أحد أشهر أستوديوهات صناعة ألعاب الفيديو الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي، وذلك في مسعى منها لتعزيز منظومتها في سوق الواقع الافتراضي الواعد.

واستحوذت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية – التي تمتلك شركة (أوكولوس) Oculus المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي – على إستديو (بيت جيمز) Beat Games الذي طور لعبة الواقع الافتراضي (بيت سابر) Beat Saber.

ولم تكشف فيسبوك عن تفاصيل الصفقة التي بموجبها سوف تنضم شركة (بيت جيمز) إلى أستوديوهات أوكولوس، ولكنها سوف تواصل العمل بصورة مستقلة في مقرها الرئيسي في العاصمة التشيكية براغ.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي فيسبوك إلى تعزيز محفظة أوكولوس في منظومة الواقع الافتراضي، فبعد سنوات من التركيز على صنع العتاد والاعتماد على غيرها في تطوير الألعاب لنظاراتها، يبدو أنه حان الوقت لتطوير ألعاب لتلك النظارات بنفسها.

وبالاستحواذ على (بيت جيمز) ستحذو فيسبوك حذو شركتي مايكروسوفت، وسوني، اللتين استحوذتا على شركات تطوير ألعاب صغيرة، ومولت تطوير ألعاب جديدة.

ويُشار إلى أن شركة (بيت جيمز) تعد من أنجح أستوديوهات صناعة ألعاب الواقع الافتراضي، وقد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها باعت أكثر من مليون نسخة من لعبة (بيت سابر).

البوابة العربية للأخبار التقنية

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