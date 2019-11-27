تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 213 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بانخفاض 15 ألف طلب عن الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تصل إلى 223 ألف طلب.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فقد سجل انخفاضاً بنحو 1500 طلب ليصل إلى 219.750 ألف.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فتراجعت أيضاً بمقدار 57 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عند 1.640 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمائة 98.327.