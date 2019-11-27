ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة رسمية

الرياض – مباشر: وصل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله العاصمة أبوظبي، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، مغادرة ولي العهد المملكة؛ في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان عدداً من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يناقش خلالها العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين البلدين.

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