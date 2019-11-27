"تداول" توافق على إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية

الرياض – مباشر: وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.

وقالت "تداول" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قيمة أدوات الدين الحكومية تبلغ 1.415 مليار ريال.

وأضافت "تداول"، أنه سيتم زيادة إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول:5281) بقيمة 1.285 مليار ريال ليصل إلى 2.415 مليار ريال.

وأوضحت، أنها ستقوم بزيادة في إصدار رقم 10-10-2018 (رمز تداول:5273) بقيمة 50.05 مليون ريال ليصل إلى 2.678 مليار ريال، وستتم زيادة إصدار رقم 12-02-2019 (رمز تداول:5277) بقيمة 79.9 مليون ريال ليصل إلى 11.09 مليار ريال.

وأشارت شركة السوق المالية، إلى أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من غد يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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