أخبار عاجلة

ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية التشغيل والإدارة والاستشارات الفنية والهندسية لفندق مشروع بوابة المدينة مع شركة هيلتون العالمية

Google+ Print
إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية التشغيل والإدارة والاستشارات الفنية والهندسية لفندق مشروع بوابة المدينة مع شركة هيلتون العالمية إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية التشغيل والإدارة والاستشارات الفنية والهندسية لفندق مشروع بوابة المدينة مع شركة هيلتون العالمية
بالإشارة إلى مشروع بوابة المدينة (المشروع) بمدينة المعرفة الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 31 مارس 2019م والذي يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الأمير نايف بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة التي تضم مشاريعاً بقطاعات متنوعة من الضيافة، والأسواق، ومحطات الحافلات ترتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج ومستخدمي المحطة.

وبالإشارة كذلك لإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 4 يوليو 2019م عن تعيين شركة الرياض المالية مديراً للصندوق الاستثماري العقاري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة بموجب الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها مع شركة الرياض المالية وشملت أهم بنود العقد النهائي لإدارة المشروع كالتزامات الأطراف، ومدة الصندوق، ونطاق العمل، وآلية تعيين مجلس إدارة الصندوق، ولجان التطوير، واختيار المطور الرئيسي، وتعيين مقاول المشروع والتي سيتم تفصيلها والاتفاق عليها ضمن العقد النهائي.

ولإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 22 يوليو 2019م عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة للنقل الجماعي "سابتكو" التي تهدف لتشغيل واستثمار محطة النقل الخاصة بالحافلات الواقعة ضمن مشروع بوابة المدينة بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة،

ولإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 20 أغسطس 2019م عن توقيع عقد أعمال التصاميم الهندسية للمشروع مع شركة IBI الاستشارية إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية التي تخدم المحطات والمسماة بمشاريع (TODs)، وتكمل عناصرها التطويرية للقيام بأعمال التصاميم الهندسية للمشروع التي تشمل دراسات الموقع العام، والتصاميم الأولية، ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية والتصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ،

تعلن الشركة عن توقيع اتفاقية )من خلال شركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة المملوكة لها بنسبة 80%) مع شركة هيلتون العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق لتشغيل فندق مشروع بوابة المدينة (300 غرفة) وكذلك تقديم الاستشارات الهندسية أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ من خلال العلامة التجارية دبل تري من الهيلتون.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر