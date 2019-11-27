إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية التشغيل والإدارة والاستشارات الفنية والهندسية لفندق مشروع بوابة المدينة مع شركة هيلتون العالمية

بالإشارة إلى مشروع بوابة المدينة (المشروع) بمدينة المعرفة الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 31 مارس 2019م والذي يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الأمير نايف بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة التي تضم مشاريعاً بقطاعات متنوعة من الضيافة، والأسواق، ومحطات الحافلات ترتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج ومستخدمي المحطة.

وبالإشارة كذلك لإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 4 يوليو 2019م عن تعيين شركة الرياض المالية مديراً للصندوق الاستثماري العقاري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة بموجب الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها مع شركة الرياض المالية وشملت أهم بنود العقد النهائي لإدارة المشروع كالتزامات الأطراف، ومدة الصندوق، ونطاق العمل، وآلية تعيين مجلس إدارة الصندوق، ولجان التطوير، واختيار المطور الرئيسي، وتعيين مقاول المشروع والتي سيتم تفصيلها والاتفاق عليها ضمن العقد النهائي.

ولإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 22 يوليو 2019م عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" التي تهدف لتشغيل واستثمار محطة النقل الخاصة بالحافلات الواقعة ضمن مشروع بوابة المدينة بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة،

ولإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 20 أغسطس 2019م عن توقيع عقد أعمال التصاميم الهندسية للمشروع مع شركة IBI الاستشارية إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية التي تخدم المحطات والمسماة بمشاريع (TODs)، وتكمل عناصرها التطويرية للقيام بأعمال التصاميم الهندسية للمشروع التي تشمل دراسات الموقع العام، والتصاميم الأولية، ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية والتصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ،

تعلن الشركة عن توقيع اتفاقية )من خلال شركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة المملوكة لها بنسبة 80%) مع شركة هيلتون العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق لتشغيل فندق مشروع بوابة المدينة (300 غرفة) وكذلك تقديم الاستشارات الهندسية أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ من خلال العلامة التجارية دبل تري من الهيلتون.