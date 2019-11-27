ادخل على حسابك في تويتر الآن قبل أن يُحذف!

حذرت تويتر المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول لمدة ستة أشهر على الأقل من إمكانية إغلاق حساباتهم قريبًا، وأرسلت الشركة رسائل بريد إلكتروني إلى مالكي الحسابات غير النشطة مع تحذير تقول: يجب عليك تسجيل الدخول بحلول 11 ديسمبر، أو سوف يتم تسجيل اسم المستخدم الخاص به مرة أخرى.

ويصل هذا التنبيه لأي صاحب حساب لم يسجل دخول إلى الحساب منذ أكثر من ستة أشهر، وقالت تويتر: كجزء من التزامنا بخدمة المحادثة العامة، نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر المنصة.

ويشجع هذا الجهد الناس على تسجيل الدخول واستخدام تويتر بنشاط عند تسجيلهم للحساب، كما هو مذكور في سياسة الحسابات غير النشطة الخاصة بالمنصة.

وأضافت “لقد بدأنا في التواصل الاستباقي مع العديد من الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول إلى تويتر منذ أكثر من ستة أشهر لإبلاغهم بأنه قد تتم إزالة حساباتهم نهائيًا بسبب عدم النشاط لفترة طويلة”.

وابتعدت تويتر عن ذكر متى ستتاح أسماء المستخدمين المستعادة من المستخدمين الحاليين، لكن المتحدث باسم الشركة قال: ستحدث عملية إزالة الحساب على مدار عدة أشهر، وليس في يوم واحد فقط.

يذكر أن هذه الخطوة لا تؤثر على الأشخاص الذين تخلوا عن تويتر فقط، بل سيكون لها تأثير كبير على الحسابات التي توفي أصحابها، لكن من غير المعلوم بعد ما إذا كانت الشركة تخطط لإيقاف هذه الحسابات غير النشطة وإزالتها كجزء من هذه العملية.

وقال المتحدث باسم الشركة: ليس لدينا حاليًا وسيلة لإحياء ذكرى حساب تويتر لشخص ما بمجرد وفاته، لكن الفريق يفكر في طرق للقيام بذلك.

هذا ولا ينبغي على هذه الحسابات غير النشطة أن تغرد فعليًا بأي شيء، وكل ما على صاحب الحساب القيام به هو تسجيل الدخول واتباع تعليمات تويتر فقط من أجل الحفاظ على الحساب.

ويحتوي البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله على عنوان موضوع يقول: لا تفقد الوصول إلى اسم المستخدم، بينما يشير البريد الإلكتروني إلى أنه من أجل متابعة استخدام تويتر، ستحتاج إلى الموافقة على الشروط الحالية وسياسة الخصوصية واستخدام ملفات تعريف الارتباط.

ويضيف البريد “يتيح لك ذلك اتخاذ أفضل القرارات بشأن المعلومات التي تشاركها معنا والاستمرار في استخدام حسابك على تويتر، لكن يجب تسجيل الدخول واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة قبل 11 ديسمبر 2019، وإلا سيتم إزالة حسابك من تويتر”.