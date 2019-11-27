تابعة لـ"مدينة المعرفة" توقع اتفاقية مع هيلتون العالمية لتشغيل فندق

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عن توقيع شركتها التابعة (شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة) المملوكة لها بنسبة 80 بالمائة)، اتفاقية مع شركة هيلتون العالمية، لتشغيل فندق مشروع بوابة المدينة.

وأوضحت "مدينة المعرفة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تشمل تقديم الاستشارات الهندسية أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ من خلال العلامة التجارية دبل تري من الهيلتون.

وأشارت إلى أن قيمة العقد، عبارة عن مبلغ متغير مرتبط بعوائد تشغيل الفندق، وأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، حيث إن الأثر المالي سيتضح بعد الانتهاء من مرحلة التطوير.

ونوهت الشركة إلى أن مدة العقد 20 سنة ميلادية، بدءا من تاريخ التوقيع، الذي تم اليوم الأربعاء 27 نوفمبر / تشرين الثاني.

وبينت الشركة، أنه من المخطط أن تقوم شركة هيلتون العالمية بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والإدارة والتشغيل للفندق والشقق الفندقية بعدد 300 غرفة فندقية ضمن المكون الأول لمشروع بوابة المدينة.

وأعلنت "مدينة المعرفة"، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن توقيع عقد أعمال التصاميم لمشروع بوابة المدينة، مع شركة IBI الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع.

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