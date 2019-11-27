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ثقة المستهلكين بفرنسا تصل لأعلى مستوى منذ تولي ماكرون الرئاسة

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ثقة المستهلكين بفرنسا تصل لأعلى مستوى منذ تولي ماكرون الرئاسة ثقة المستهلكين بفرنسا تصل لأعلى مستوى منذ تولي ماكرون الرئاسة

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى منذ تولي إيمانويل ماكرون منصب الرئاسة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في فرنسا، اليوم الأربعاء، أن مؤشر ثقة الأسر ارتفع إلى 106 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقابل 104 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الفرنسيين سوف تسجل 103 نقطة هذا الشهر.

وتعني قراءة الشهر الجاري أنه عند أعلى مستوياته في نحو 10 أعوام منذ تسجيل 108 نقطة في يونيو/حزيران عام 2017 بعد شهر من انتخاب ماكرون الذي تعهد بتحديث الاقتصاد عبر أجندة أعمال مؤيدة للشركات.

وأوضحت البيانات أن مخاوف الأسر حيال معدلات البطالة تراجعت خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2017.

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع معدل البطالة بشكل هامشي خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 8.6 بالمائة.

كما أن التوقعات الاقتصادية بشكل عام للأسر كانت عند أفضل مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني عام 2018.

وبحلول الساعة 12:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1007 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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