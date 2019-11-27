"سابك" توقع اتفاقيتين لترخيص استخدام موادها في التصنيع العسكري

الرياض- مباشر: وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية- "سابك" بمقرها في الرياض، اليوم الأربعاء، اتفاقيتي ترخيص، الأولى مع (المؤسسة العامة للصناعات العسكرية) لترخيص تقنية صفيحة المدرعة وفق معايير فئة (بي ار 7).

وجاءت الاتفاقية الثانية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس، مع شركة (أميانتيت العربية السعودية) لترخيص تقنية مركبات الوسائد المطاطية، وذلك في إطار التزام "سابك" بالمشاركة في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.

وبموجب الاتفاقية الأولى تمنح "سابك" المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ترخيص تقنية مواد صفيحة المدرعة وطرق تصنيعها وفق معايير فئة (بي ار 7)، أما الاتفاقية الثانية، فستحصل بموجبها شركة (أميانتيت) على ترخيص تقنية مُركبات الوسائد المطاطية الخاصة بجنازير الدبابات، وطرق التصنيع الخاصة بهذه المواد.

وتسهم هاتان الاتفاقيتان في دعم المُصنّعين المحليين وتمكينهم من تصنيع مواد الدروع ومركبات الوسائد المطاطية ذات المستوى العالمي، بل ستساعدان أيضًا في إيجاد الوظائف، وتأسيس كوادر محلية بقدرات تنافسية.

وذكرت "سابك" أن الاتفاقيتان تُعززان سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الدفاع العسكري.

حضر مراسم التوقيع كل من رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية محمد بن حمد الماضي، ورئيس مجلس إدارة "سابك" عبدالعزيز بن صالح الجربوع، ونائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، ومدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي.

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