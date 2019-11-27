ولي العهد السعودي يغادر في زيارة إلى إلإمارات

الرياض – مباشر: أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، مغادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المملكة؛ في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الديوان الملكي؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد توجه للإمارات بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص القيادة على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف الديوان الملكي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي خلال زيارته لدولة الإمارات عددٍ من المسؤولين.

ويترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

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