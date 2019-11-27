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سوق الأسهم السعودية يتراجع 25 نقطة بضغط القطاعات القيادية

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 25 نقطة بضغط القطاعات القيادية سوق الأسهم السعودية يتراجع 25 نقطة بضغط القطاعات القيادية

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع متأثراً بهبوط القطاعات القيادية.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.31 بالمائة الى مستوى 7853.08 نقطة، ليفقد نحو 24.75 نقطة.

وجرى التعامل على 90.16 مليون سهم وبقيمة 2.25 مليون ريال، موزعين على 104.62 ألف صفقة.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.43 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.56 بالمائة، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.14 بالمائة.

وتصدر سهم ساب التراجعات بنسبة 3.37 بالمائة، وتلاه سهم متلايف بنسبة 2.84 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء سهم أنعام القابضة بنسبة 7.67 بالمائة، وتلاه سهم مدينة المعرفة بنسبة 4.9 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم إكسترا بنسبة 4.39 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 439.51 مليون ريال، كما تصدر سهم أنعام القابضة التداولات من ناحية الأحجام بنحو 8.74 مليون سهم.

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