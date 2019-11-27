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تغريم مخالف لتقديم المشورة لأسهم مدرجة بالسوق السعودية دون ترخيص

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تغريم مخالف لتقديم المشورة لأسهم مدرجة بالسوق السعودية دون ترخيص تغريم مخالف لتقديم المشورة لأسهم مدرجة بالسوق السعودية دون ترخيص

الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة - والمحالة لها من هيئة السوق المالية - ضد عبد الرزاق بن إبراهيم بن راشد المحسن.

وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان لهيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الـ 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الـ5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أن المخالف مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية مقابل اشتراك مالي والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ (شركة المشورة)، وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، بحسب البيان.

وتضمن القرار، فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال؛ لمخالفته المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وغرامة مالية 50 ألف ريال لمخالفته المادة الـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ولفتت الهيئة، إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الـ60 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

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