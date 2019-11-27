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وزير الإسكان السعودي يشدد على الإسراع بتنفيذ المشاريع السكنية

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وزير الإسكان السعودي يشدد على الإسراع بتنفيذ المشاريع السكنية وزير الإسكان السعودي يشدد على الإسراع بتنفيذ المشاريع السكنية

الرياض- مباشر: تفقّد وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية بمنطقة الحدود الشمالية.

وشدد الحقيل على ضرورة إنجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني"، وفقاً لوكالة الأنباء - واس.

وتشمل منطقة الحدود الشمالية 8 مخططات توفّر 19.961 أرضاً مجانية، بينها 5 مخططات مكتملة التصاميم ويجري تطويرها وتوفّر 2740 أرضاً مجانية.

كما تشمل ثلاثة مخططات تحت الطرح تمهيداً لتطويرها وتوفّر 17.221 قطعة أرض  جانية.

كما زار مشروع "إسكان عرعر" الذي يوفّر 361 قطعة أرض مجانية، و 254 وحدة سكنية، فيما روعي في تصميم وتنفيذ المشروع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية. 

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