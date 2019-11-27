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لجنة المساهمات العقارية بالسعودية تصرف 7.8 مليون ريال لـ277 مساهماً

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لجنة المساهمات العقارية بالسعودية تصرف 7.8 مليون ريال لـ277 مساهماً لجنة المساهمات العقارية بالسعودية تصرف 7.8 مليون ريال لـ277 مساهماً

الرياض - مباشر: أعلنت لجنة المساهمات العقارية بالسعودية- "تصفية"، عن إتمام صرف أكثر من 7.8 مليون ريال لـ 277 مساهماً ومساهمةً خلال الفترة من 6 أكتوبر 2019 حتى الآن، نقلاً عن صفحتها بموقع التواصل- تويتر.

وكانت لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية"  أعلنت في 7 نوفمبر/ تشرين الجاري عن البدء في إجراءات صرف 316 مليون ريال؛ لعدد من المساهمين في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء برقم 220 بتاريخ 22 شعبان 1426 هـ.

وتستهدف "تصفية" إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

تمكنت اللجنة منذ تأسيسها من استعادة ما يقارب 6.6 مليارات ريال بعد تصفية عدد كبير من المساهمات العقارية المتعثرة في مختلف مناطق المملكة.

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مباشر (اقتصاد)

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