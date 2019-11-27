السعودية على قمة الشركاء التجاريين لأبوظبي

من: إيناس بهجت

أبوظبي - مباشر: تصدرت المملكة العربية السعودية التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، لتصبح الشريك التجاري الاستراتيجي لإمارة أبوظبي.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" استنادا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، بلغ حجم التجارة بين أبوظبي والمملكة السعودية نحو 36.051 مليار درهم، وهي الأعلى على الإطلاق من بين الشركاء التجاريين للعاصمة الإماراتية، مقتنصاً 26.5 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة.

وأظهر المسح الخاص لـ"مباشر" صدارة المملكة السعودية لصادرات أبوظبي بقيمة 17.061 مليار درهم، تلتها الكويت 2.699 مليار درهم، والهند 2.365 مليار درهم، ثم الصين 2.365 مليار درهم، فالولايات المتحدة الأمريكية 1.831 مليار درهم.

أما قائمة الدول في السلع المعاد تصديرها، فكانت بصدارة السعودية بقيمة 10.981 مليار درهم، وتأتي في المركز الثاني دولة الكويت بقيمة 4.085 مليار درهم، والبحرين ثالثاً بنحو 2 مليار درهم، ثم الصين 1.264 مليار درهم، فاليمن خامساً بنحو 889.39 مليون درهم.

وعلى مستوى الواردات، تصدرتها أيضاً السعودية بقيمة 8 مليارات درهم، ثم اليابان 6.873 مليار درهم، فالولايات المتحدة 6.760 مليار درهم، والصين 4.116 مليار درهم، وأستراليا 3.908 مليار درهم.

يشار إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية للعاصمة الإماراتية خلال فترة المسح بلغت 136.320 مليار درهم، مقابل نحو 150.704 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2018، بتراجع 9.5 بالمائة سنوياً.

وهبطت واردات أبوظبي 15.6 بالمائة، إلى 64.432 مليار درهم، مقابل نحو 76.349 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام المنتهي.

وتزامناً مع هبوط الواردات، تراجعت الصادرات 12.8 بالمائة، بالغة 37.442 مليار درهم بنهاية أغسطس/آب الماضي، بعد أن بلغت 42.963 مليار درهم على أساس سنوي.

أما السلع المعاد تصديرها، فارتفعت على عكس الواردات والصادرات بنسبة 9.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 34.445 مليار درهم، مقابل 31.393 مليار درهم في الفترة المقارنة من عام 2018.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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