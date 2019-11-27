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لبنان.. إطلاق نار على منزل نجيب ميقاتي واعتقال المتهم

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لبنان.. إطلاق نار على منزل نجيب ميقاتي واعتقال المتهم لبنان.. إطلاق نار على منزل نجيب ميقاتي واعتقال المتهم

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن اعتقال شخص في طرابلس، أطلق النار على منزل رئيس الأسبق، نجيب ميقاتي.

ونشر الجيش بياناً له، على حسابه في "تويتر"، قال فيه "أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية بومب أكشن باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، من دون وقوع إصابات".

هذا وتم مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص,وفق العربية.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك، الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

جي بي سي نيوز

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