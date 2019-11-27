أخبار عاجلة

ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تقرير: "دويتشه بنك" يبيع محفظة أصول بقيمة 50 مليار دولار

Google+ Print
تقرير: "دويتشه بنك" يبيع محفظة أصول بقيمة 50 مليار دولار تقرير: "دويتشه بنك" يبيع محفظة أصول بقيمة 50 مليار دولار

مباشر: ذكر تقرير حديث أن "دويتشه بنك" باع جزءاً آخر من الأصول غير المرغوب فيها لمجموعة "جولدمان ساكس"، كجزء عن عملية إعادة هيكلة جذرية في المصرف الألماني.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الأربعاء، أن أكبر مصرف في ألمانيا باع مؤخراً أوراقاً مالية بقيمة اسمية تبلغ 51 مليار دولار للبنك الأمريكي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها كون المناقشات حول الصفقة لا تزال غبر معلنة، أن الأصول مرتبطة بديون الأسواق الناشئة وكانت موجودة سابقاً في وحدة دويتشه بنك "ويند-داون".

ومن شأن هذه الخطوة أن تكون الثانية التي يقوم خلالها بنك "جولدمان ساكس" بشراء الأوراق المالية التي يعدها "دويتشه بنك" للتخلص منها في سياق خطة الهيكلة الأخيرة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قام البنك الأمريكي بشراء الجزء الآسيوي من محفظة مشتقات الأسهم الاستثمارية التي طرحها المقرض الألماني للبيع، وفقاً لتقارير في ذاك الوقت.

ويأتي خفض الميزانية العمومية لدويتشه بنك ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي أعلنت عنها الرئيس التنفيذي للبنك الألماني "كريستيان سيوينج" في يوليو/تموز الماضي.

وتعهدت رئيس البنك بخفض الاستثمار في ديون الرافعة المالية – وهو إجراء تنظيمي للمخاطر – في وحدة "ويند داون" إلى 119 مليار يورو (131 مليار دولار) بحلول نهاية العام الحالي بدلاً من 177 مليار يورو المسجلة في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 12:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بأكثر من 0.9 بالمائة ليسجل 6.66 يورو.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة