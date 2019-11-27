تقرير: "دويتشه بنك" يبيع محفظة أصول بقيمة 50 مليار دولار

مباشر: ذكر تقرير حديث أن "دويتشه بنك" باع جزءاً آخر من الأصول غير المرغوب فيها لمجموعة "جولدمان ساكس"، كجزء عن عملية إعادة هيكلة جذرية في المصرف الألماني.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الأربعاء، أن أكبر مصرف في ألمانيا باع مؤخراً أوراقاً مالية بقيمة اسمية تبلغ 51 مليار دولار للبنك الأمريكي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها كون المناقشات حول الصفقة لا تزال غبر معلنة، أن الأصول مرتبطة بديون الأسواق الناشئة وكانت موجودة سابقاً في وحدة دويتشه بنك "ويند-داون".

ومن شأن هذه الخطوة أن تكون الثانية التي يقوم خلالها بنك "جولدمان ساكس" بشراء الأوراق المالية التي يعدها "دويتشه بنك" للتخلص منها في سياق خطة الهيكلة الأخيرة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قام البنك الأمريكي بشراء الجزء الآسيوي من محفظة مشتقات الأسهم الاستثمارية التي طرحها المقرض الألماني للبيع، وفقاً لتقارير في ذاك الوقت.

ويأتي خفض الميزانية العمومية لدويتشه بنك ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي أعلنت عنها الرئيس التنفيذي للبنك الألماني "كريستيان سيوينج" في يوليو/تموز الماضي.

وتعهدت رئيس البنك بخفض الاستثمار في ديون الرافعة المالية – وهو إجراء تنظيمي للمخاطر – في وحدة "ويند داون" إلى 119 مليار يورو (131 مليار دولار) بحلول نهاية العام الحالي بدلاً من 177 مليار يورو المسجلة في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 12:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بأكثر من 0.9 بالمائة ليسجل 6.66 يورو.