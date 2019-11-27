تزامنا مع زيارته للإمارات..أنور قرقاش يوجه رسالة لولي العهد السعودي

أبوظبي - مباشر: وجه وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية رسالة إلى ولي العهد السعودي، تزامناً مع زيارته إلى الإمارات اليوم الأربعاء.

وقال أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها..أهلا بالسعودية في الإمارات".

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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