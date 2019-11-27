غانا تدرس إصدار عملة رقمية قريباً

مباشر: يدرس البنك المركزي في غانا إصدار عملة رقمية لاستكمال عملية النمو في أنظمة الدفع الإلكترونية مثل الدفع عبر الهواتف المحمولة.

وقال محافظ المركزي الغاني "إرنست أديسون" في بيان على الموقع الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء، إن بنك غانا سيبدأ مشروعاً تجريبياً وقد يصدر عملة رقمية تسمى "سيدي إلكتروني" في المستقبل القريب.

وأوضح المحافظ خلال البيان أن أحجام المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول ارتفعت إلى 1.4 مليار سيدي غاني في العام الماضي بدلاً من 982 مليون سيدي في عام 2017.

وأشار "أديسون" إلى أن العصر الرقمي يوفر إمكانات هائلة للقطاع المالي لإعادة توجيه نفسه لتلبية متطلبات المستهلكين والشركات الجديدة فيما يتعلق بالخدمات المالية.

وتعد هذه الفكرة مطروحة في العديد من الدول وكذلك الشركات، حيث تعتزم الصين تدشين عملة رقمية خاصة بها كما أن شركة فيسبوك تتخذ خطوات فعلية في طريق إصدار عملة رقمية تدعى "ليبرا".