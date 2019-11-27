"جولدمان ساكس" يدعو للتوسع المالي مع نفاد أدوات السياسة النقدية

مباشر: يعتقد بنك "جولدمان ساكس" أنه يجب أن تتبنى ألمانيا توسعاً مالياً كبيراً، مع استنفاد أدوات السياسة النقدية، كما سلط الضوء على توقعات النمو الاقتصادي في العام المقبل.

وناقش البنك الأمريكي خلال تقرير "توب أوف مايند" والذي نقلته وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء، أوضاع السياسة المالية بالنظر إلى أن السياسة النقدية باتت مستنفدة تقريباً في الاقتصاديات الكبرى بالإضافة إلى أن معدلات الفائدة منخفضة عالمياً.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك "أوليفييه بلانشارد": "عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة - وخاصةً إذا كانت الفائدة أقل من معدل النمو الاقتصادي - فإن ديناميكيات الديون تكون أكثر ملائمة".

وبعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تُعد البنوك المركزية شبه خالية تقريباً من الأدوات التي تمكنها من السيطرة على الوضع الاقتصادي الأمر الذي يزيد من الضغوط على الحكومات لزيادة الدعم المالي.

ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن تشهد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.5 بالمائة في العام المقبل بدعم انتعاش سوق العقارات وقوة الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً للتقرير.

كما يرى أن اقتصاد اليابان سيتباطأ إلى 0.4 بالمائة في عام 2020 بدلاً من 0.9 بالمائة المتوقعة لهاذ العام، وذلك بفعل أثر زيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتوقع كذلك البنك الأمريكي أن تدشن الحكومة اليابانية حزمة تحفيز مالية بقيمة 5 تريليونات دولار (46 مليار دولار) في عام 2020.

لكن "جولدمان ساكس" خفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين بنحو 0.1 بالمائة إلى 5.8 بالمائة في عام 2020.

وفي المقابل يتوقع البنك الأمريكي تسارع اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.1 بالمائة في العام المقبل وسط توقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.

وبالنظر إلى الوضع في المملكة المتحدة، فيتوقع البنك الأمريكي أن يتعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 2.4 بالمائة في النصف الثاني من 2020 بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن البريكست إضافة إلى التحفيز المالي.