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الشورى السعودي يقر تعديلات الحكومة على نظام جمع التبرعات

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الشورى السعودي يقر تعديلات الحكومة على نظام جمع التبرعات الشورى السعودي يقر تعديلات الحكومة على نظام جمع التبرعات

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.

وجاء قرار مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، خلال جلسته العادية السادسة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وناقش المجلس هذه التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية.

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