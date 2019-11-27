أرباح شركات الاتصالات الخليجية تقفز لـ5.9 مليار دولار بـ9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت شركات الاتصالات الخليجية – المدرجة بأسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي - قفزة بصافي الأرباح خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي؛ بقيادة شركة الاتصالات السعودية واتصالات الإماراتية وزين الكويتية.

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لإفصاحات الشركات على البورصات المحلية المدرجة فيها، تحقيق 14 شركة اتصالات مدرجة في 6 أسواق خليجية قفزة بصافي الأرباح بنحو 76.7 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 2.58 مليار دولار.

وبلغت الأرباح الصافية لشركات الاتصالات الخليجية 5.94 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2019، مقارنة بأرباح صافية قيمتها 3.36 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2018.

وحققت 9 شركات نموا بصافي الأرباح خلال العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث؛ كان أبرزها "أوريدو الكويت" بنسبة 44.9 بالمائة، يليها "فودافون قطر" بنمو 43.8 بالمائة، ثم "عمانتل" بزيادة نسبتها 20.9 بالمائة في صافي الأرباح.

الاتصالات السعودية الأعلى ربحاً

وسجلت شركة الاتصالات السعودية أعلى صافي ربح بين شركات الاتصالات الخليجية خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019؛ بقيمة 2.23 مليار دولار، مقارنة بـ 2.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 179 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 8.75 بالمائة.

وجاءت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات الإمارات" بالمرتبة الثانية على مستوى الأرباح؛ بقيمة 1.83 مليار دولار، مقارنة بـ 1.79 مليار دولار في الـ 9 أشهر الأولى من 2018، بزيادة 37.3 مليون دولار، وبارتفاع 2.1 بالمائة.

أداء قطاع الاتصالات بالأسواق الخليجية في 9 أشهر

سجل قطاع الاتصالات في 5 أسواق خليجية نموا بصافي الأرباح خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، فيما خالف القطاع بسوق البحرين الاتجاه مسجلا انخفاضاً هامشياً.

وحقق قطاع الاتصالات السعودي أعلى وتيرة نمو بصافي الأرباح على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي؛ بارتفاع يقارب 20 بالمائة، ليرفع أرباحه الصافية بنحو 393.9 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019، وفقا لحسابات "مباشر".

وجاء قطاع الاتصالات القطري في المرتبة الثانية بأعلى وتيرة نمو بزيادة 17.4 بالمائة على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 55.2 مليون دولار.

وسيطر قطاع الاتصالات في السعودية والإمارات على 76.6 بالمائة من الأرباح الصافية على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الـ6؛ بأرباح صافية 4.552 مليار دولار، بواقع 2.37 مليار دولار للسعودي، و2.18 مليار دولار للخليجي.

1.96 مليار دولار أرباح الشركات بالربع الثالث

وسجلت شركات الاتصالات الخليجية نموا بصافي الأرباح بقيمة 50.53 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ بارتفاع نسبته 2.65 بالمائة، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغت الأرباح الصافية لـ 14 شركة 1.96 مليار دولار، مقارنة بأرباح صافية خلال الربع الثالث من 2018 والبالغة 1.91 مليار دولار.

وكانت شركة الاتصالات السعودية الأعلى ربحية بصافي 732.27 مليون دولار، يليها "اتصالات الإمارات" بنحو 622.3 مليون دولار، ثم "زين الكويتية" بـ 166.3 مليون دولار.

وسجلت "زين السعودية" أعلى وتيرة ارتفاع بالأرباح خلال الربع الثالث بنمو نسبته 152.1 بالمائة، يليها "عمانتل" بنحو 82.3 بالمائة، فيما كانت "بتلكو البحرينية" الأكثر انخفاضا بالأرباح بنسبة 35.4 بالمائة، وحققت "موبايلي" السعودية تحولا إيجابيا بنتائجها الفصلية.

أداء إيجابي للقطاع بـ3 أسواق في الربع الثالث

وعلى مستوى أداء قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون في الربع الثالث من 2019، سجل ارتفاعا بـ 3 أسواق تضم السعودية وقطر وعُمان، فيما تراجع الأداء في الإمارات والكويت والبحرين.

وكان قطاع الاتصالات السعودي بالمقدمة على مستوى الأرباح بصافي 778.16 مليون دولار، يليه الإماراتي بـ 726.04 مليون دولار، ثم الكويتي بـ 223.99 مليون دولار.

وحقق قطاع اتصالات عُمان أعلى وتيرة نمو بالأرباح خلال الربع الثالث على مستوى دول الخليج بنسبة 53.2 بالمائة، ثم السعودي بنحو 9.7 بالمائة.

فيما، سجل قطاع الاتصالات بالبحرين أعلى وتيرة تراجع بالأرباح بنسبة 38.4 بالمائة.

عوامل دعمت الأرباح

ساعدت مجموعة من العوامل شركات الاتصالات الخليجية لزيادة أرباحها خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي؛ ويأتي في مقدمتها انخفاض المصاريف والتكاليف التشغيلية لبعض الشركات، ونمو الإيرادات مع ارتفاع العمليات التشغيلية، وفقاً للبيانات المالية للشركات.

ودعم الاعتماد كذلك على التقنيات الحديثة والتوسع في تقنيات الجيل الرابع والتوجه نحو تقنيات الجيل الخامس الذي انعكس على زيادة قاعدة العملاء مما دعم الأرباح الصافية.

وأرجعت شركة الاتصالات السعودية، على سبيل المثال، نمو أرباحها خلال العام 2019 إلى ارتفاع إيرادات قطاع المستهلك والنواقل والمشغلين والشركات التابعة للمجموعة، والجهود المتعلقة بالاستثمار في مجالات دعم الحلول الإبداعية والتحول الرقمي، وتطوير المدفوعات الرقمية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفع صافي أرباح شركات الاتصالات الخليجية بنسبة 11.98 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تعادل 426.66 مليون دولار، وفقا لحسابات "مباشر".

وحققت الشركات الـ14 أرباحا صافية بلغت قيمتها 3.97 مليار دولار بالنصف الأول من العام 2019، مقارنة بـ 3.55 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018.

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