"دار الأركان": 12.4 مليون متر مربع مساحة المشاريع قيد التنفيذ

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إن الشركة أنجزت عددا من المشاريع العقارية، بالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وسائر مدن المملكة.

وأضاف يوسف بن عبد الله الشلاش، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن الشركة تنفذ حالياً مشاريع عدّة بمساحة إجمالية تبلغ 12.4 مليون متر مربع.

وأوضح الشلاش، أن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الشركة حاليا، تشمل مشاريع شمس الرياض، وشمس العروس في جدة، وجمان قرب الدمام وبرج فلورنس حبي في دبي، وغيرها.

وأكد رئيس مجلس إدارة دار الأركان، أن الشركة تُعدّ من أكبر الشركات العقارية السعودية والعالمية من حيث القيمة السوقية، بإجمالي أصول يصل إلى نحو 26 مليار ريال.

كما أشار إلى أن إجمالي إيرادات دار الأركان بلغ نحو 17.5 مليار ريال على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقال رئيس مجلس إدارة دار الأركان، يوسف الشلاش، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الشركة بصدد البدء في مشاريع جديدة بحلول العام 2020.

وقفزت الشركة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2019، نحو 267.2 بالمائة، إلى 134.87 مليون ريال، مقابل 36.73 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

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