الرياطي يتوعد بتسجيل مباشر ويقول : نحن محصنون تحت القبة فقط وانا احاكم خارج القبة بعشرات القضايا

جى بي سي نيوز :- اعلن النائب محمد الرياطي انه سيتحدث مباشرة عن القضايا المطلوب فيها قضائيا.

وقال الرياطي خلال منشور له على موقع فيس بوك الثلاثاء : " وعدتكم بالأمس أن اذكر لكم تفاصيل واسم الاشخاص الذي يحصنهم مجلسنا رغم انهم مطالبين .

وطالبت الحديث اليوم تحت القبة لأكشفهم بالاسماء ضمن الحصانه البرلمانية ، ونظرا لكثرة القضايا المرفوعة علي من قبلهم لذكري اسماءهم عبر صفحتي هذه ، فانني مضطر أن اسجل مقطع او عمل بث مباشر واطلعكم على التفاصيل وربنا الحافظ .



واضاف : ملاحظة :-الحصانه القضائية لنا تحت القبة فقط، وخارج القبة ها انا أحاكم على عشرات القضايا " .