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الرياطي يتوعد بتسجيل مباشر ويقول : نحن محصنون تحت القبة فقط وانا احاكم خارج القبة بعشرات القضايا

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الرياطي يتوعد بتسجيل مباشر ويقول : نحن محصنون تحت القبة فقط وانا احاكم خارج القبة بعشرات القضايا الرياطي يتوعد بتسجيل مباشر ويقول : نحن محصنون تحت القبة فقط وانا احاكم خارج القبة بعشرات القضايا

جى بي سي نيوز  :- اعلن النائب محمد الرياطي انه سيتحدث مباشرة عن القضايا المطلوب فيها قضائيا.

وقال الرياطي خلال منشور له على موقع فيس بوك الثلاثاء : "  وعدتكم بالأمس أن اذكر لكم تفاصيل واسم الاشخاص الذي يحصنهم مجلسنا رغم انهم مطالبين .
وطالبت الحديث اليوم تحت القبة لأكشفهم بالاسماء ضمن الحصانه البرلمانية ،  ونظرا لكثرة القضايا المرفوعة علي من قبلهم لذكري اسماءهم عبر صفحتي هذه ، فانني مضطر أن اسجل مقطع او عمل بث مباشر واطلعكم على التفاصيل وربنا الحافظ .

واضاف : ملاحظة :-الحصانه القضائية لنا تحت القبة فقط، وخارج القبة ها انا أحاكم على عشرات القضايا  " .

 

جي بي سي نيوز

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