ميركل: أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون حلف الناتو

مباشر: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا أضعف من أن تدافع عن نقسها دون حلف الناتو، وهو ما يتضمن رد ضمني على مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن التحالف العسكري أصبح "معطل".

وقالت ميركل في تعليقات للنواب في البوندستاغ، اليوم الأربعاء، "الحفاظ على حلف الناتو في مصلحتنا الأساسية كما كان خلال الحرب الباردة أو على الأقل بنفس أهمية الأمر في تلك الفترة".

وأضافت: "في الوقت الحالي، لا تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها بمفردها، نحن نعتمد على هذا التحالف عبر المحيط الأطلسي".

وأوضحت أن هذا هو السبب في أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنا للعمل من أجل هذا التحالف وتحمل مزيداً من المسؤولية.

وتأتي تعليقات ميركل خلال مناقشة حول الموازنة الألمانية لعام 2020، كأول رد فعل على مقابلة الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل والتي طالب خلالها بتشكيل تحالف دفاعي أوروبي ليحل محل حلف شمال الأطلسي والذي وصفه بأنه "معطل".

وأكدت ميركل أنه يجب على أوروبا فعل المزيد للدفاع عن نفسها، قائلة: "علينا العمل من أجل هذا التحالف، وتحمل المزيد من المسؤولية".

كما أشادت بمبادرات مثل التعاون الهيكلي الدائم أو "بيسكو" والذي أطلق في عام 2017 لسد الفجوات في القوة العسكرية لأوروبا.

وقالت: "كان من الهام إنشاء ذراع أوروبي من شأنه التعاون مع حلف الناتو، لكن تلك المشاريع يجب ألا تكون ضد الناتو أو بديلة عنها".

وكررت ميركل تعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 ثم زيادة هذا الرقم إلى 2 بالمائة، وهو الهدف المتفق عليه مع حلف الناتو.