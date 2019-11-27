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وكالات: مؤسسات سيادية خليجية تعتزم الاستثمار في أرامكو السعودية

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وكالات: مؤسسات سيادية خليجية تعتزم الاستثمار في أرامكو السعودية وكالات: مؤسسات سيادية خليجية تعتزم الاستثمار في أرامكو السعودية

الرياض- مباشر: كشفت مصادر، عن دراسة جهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الاستثمار في طرح أرامكو .

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن 5 مصادر بأن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

وتعتزم شركة أرامكو جمع مايصل إلى 25.6 مليار دولار من طرح 1.5 بالمائة من أسهمها.

وذكرت وكالة رويترز، اليوم أيضاً نقلا عن مصدرين، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

وكشف وكالة بلومبيرج، أمس الثلاثاء، بأن الإمارات تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب شركة أرامكو.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للأفراد نحو أسبوع، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة "أرامكو" في وقت سابق عن طرح ما يعادل 3 مليارات سهم؛ وهو ما يعني أن قيمة الطرح العام الأولي قد يصل إلى نحو 96 مليار ريال، ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما قد يجعله الأكبر بالعالم.

وأعلنت شركة سامبا كابيتال - مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية- أمس الثلاثاء أن اكتتاب الأفراد في عملية طرح عملاق النفط السعودي ارتفع لمستوى 27 مليار ريال ( نحو 7.2 مليار دولار) حتى نهاية 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت سامبا كابيتال أن عدد المكتتبن الأفراد بلغ 3.102 مليون شخص، بعدد أسهم 845.101 مليون سهم، تمثل 27.04 مليار ريال.

ووصلت نسبة تغطية الاكتتاب للأفراد لأكثر من 84.5 بالمائة حتى الوقت الراهن، وفقاً لحسابات "مباشر".

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال"، إن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي.

ويشار إلى أن اكتتاب أرامكو بدأ في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على أن ينتهي الاكتتاب لفئة الأفراد يوم الخميس القادم الموافق 28 من ذات الشهر.

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